Sampdoria, Ranieri e Ferrero più vicini: vertice per il rinnovo entro la fine della settimana

In casa Sampdoria sono giorni di attesa per il possibile rinnovo di Claudio Ranieri. A breve andrà in scena l'incontro tra l'allenatore e Massimo Ferrero e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport le parti, negli ultimi giorni, si sono notevolmente riavvicinate: Ranieri è favorevole a proseguire la sua avventura, e il vertice con la proprietà servirà appunto a cercare un punto d’incontro anche sul piano economico e dei progetti tecnici. È possibile che i due si vedano già in occasione della trasferta odierna a Crotone, o comunque entro la fine della settimana.