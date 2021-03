Sampdoria, Ranieri: "Strano che il Cagliari abbia quella classifica. Pareggio giusto"

vedi letture

In una partita dalle molte emozioni, soprattutto nel finale, la Sampdoria ha accarezzato la vittoria poi sfumata nel recupero, ma ha ritrovato i gol di Manolo Gabbiadini, nuovamente a segno dopo un lungo stop per infortunio. Nel post partita il tecnico dei blucerchiati Claudio Ranieri ha commentato la prestazione dei suoi contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport:

"E' un peccato perché a 1 minuto dalla fine avevamo il possesso palla. In quei momenti non perdi solo 30 secondi, ma anche un minuto e mezzo, ti fai ammonire, ti fai espellere, sgonfi il pallone... non prendi gol. Ma il bello del calcio è proprio questo, l'imprevedibilità."

Sull'andamento della partita:

"Nel primo tempo loro avevano quella superiorità perché con la difesa a tre e Duncan ci portavano sempre a spasso e riuscivano a giocare con la punta che si appoggiava a Marin o Nainggolan, tagliandoci fuori. Hanno creato delle occasioni ma erano in fuorigioco, poi sul fallo laterale abbiamo subìto gol. Non mi piaceva però, perché non riuscivamo noi a proporre il nostro gioco, a renderci pericolosi. Nel secondo tempo molto meglio, Ramirez è entrato bene in partita, ha smistato palloni e abbiamo pressato di più gli avversari. Li abbiamo chiusi nella loro metà campo, anche se potevano essere pericolosi in contropiede. La cosa strana è che il Cagliari sia in quella posizione di classifica, perché ha dei giocatori magnifici. Sì, abbiamo preso gol nel recupero ma alla fine il pareggio è giusto."

Su Gabbiadini:

"Sono contentissimo perché è un ragazzo splendido, un professionista esemplare. Purtroppo si è fatto male, i dottori ci avevano detto di aspettare, che poteva recuperare, invece non ce l'ha fatta ed è stato operato. Adesso è quasi pronto, ho parlato con lui e mi aveva detto che preferiva entrare a partita in corso. Gli ho detto di cominciare a tirare in porta in allenamento, io l'attaccante lo vedo quando prende la porta in allenamento. Lui sa tirare in ogni modo ed è un ragazzo generoso, che sa fare la punta o la mezza punta, mi dà ampie soluzioni. L'anno scorso ha fatto 11 gol, quest'anno quegli 11 gol -anzi ora 10- mi mancano... Manolo ha quel sinistro che è un pennello, può fare tutto".