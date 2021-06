Sampdoria, sfida al fotofinish per la panchina fra l'ex Giampaolo e D'Aversa

Marco Giampaolo e Roberto D'Aversa sono rimasti gli unici due candidati per la panchina della Sampdoria. Ferrero inconterà Giampaolo fra oggi e domani, ma il tecnico è ancora legato per un anno al Torino con un contratto da 1,5 milio per questo spera di poter ottenere un aiuto economico dai granata in caso di accordo. Un'ipotesi che sulla carta parrebbe rendere più complessa l'ipotesi di poter arrivare a D'Aversa, sotto contratto con il Parma sino al 2022.