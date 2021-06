Sampdoria, tra D'Aversa e Giampaolo spunta... Ranieri: sondaggio per un clamoroso ritorno

La Sampdoria non ha ancora scelto l'allenatore che dovrà succedere a Claudio Ranieri. E, a sorpresa, tra i profili sondati ultimamente c'è anche... Claudio Ranieri stesso. Nelle ultime ore, secondo Sky Sport, è stato fatto un pensierino al tecnico romano, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Le percentuali sono ridottissime, anche perché l'ex Leicester detterebbe delle condizioni diverse per accettare il ritorno in blucerchiato. Ma tra Roberto D'Aversa, il nome in pole position, e Marco Giampaolo, in seconda fila, c'è stato un sondaggio anche per Ranieri.