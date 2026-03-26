Sandro Tonali porta in vantaggio l'Italia! 1-0 del centrocampista contro l'Irlanda del Nord
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Gol dell'1-0 dell'Italia sull'Irlanda del Nord, firmato da Sandro Tonali! Bella ripartenza azzurra nel secondo tempo, e al 56' ecco il vantaggio confezionato dal centrocampista del Newcastle, che si avventa su una palla sputata fuori di testa dalla difesa, calciando di potenza senza lasciar scampo al portiere ospite.
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Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Tonali e Kean scacciano l'incubo Irlanda del Nord. Tanta fatica, ma serviva poco per togliersi la scimmia di dosso. Ora l'ultimo ostacolo, l'Italia non deve e non può avere paura. Tanti giocatori sotto tono, Gattuso pensi bene a chi mandare in campo
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