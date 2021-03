Sanremo, Amadeus evoca Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic lo fulmina con lo sguardo

Dopo essere stato presente nella passata stagione, vista la presenza della compagna Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo viene evocato nel corso della prima serata del Festival di Sanremo. A farlo è il padrone di casa Amadeus che spiega come l’asso portoghese sia un fan di Madame, una delle cantanti in gara. La risposta di Zlatan Ibrahimovic, sul palco assieme ad Amadeus e Fiorello per presentare la giovane cantante, sentendo il nome di CR7, annunciato come un grande campione, fulmina con lo sguardo il conduttore prima di lasciarsi andare a un sorriso.