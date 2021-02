Saponara e niente terzino: tutti gli affari dello Spezia nel mercato invernale

vedi letture

La caccia a un terzino, portata avanti nelle ultime battute di questo mercato (con Santon e Rispoli come obiettivi principali) non ha dato i suoi frutti. Lo Spezia, interessato nel finale anche dalle voci relative al futuro della società, che proprio oggi vivrà una giornata decisiva per il closing tra Volpi e l’atteso fondo statunitense, chiude la sessione invernale col solo Riccardo Saponara, in prestito dalla Fiorentina, alla voce acquisti. In uscita, cambia decisamente la mediana: Deiola torna al Cagliari, ma sono partiti anche giocatori di categoria come Bartolomei, Mora e Mastinu in attacco. Tutti e tre protagonisti assoluti della storica promozione degli Aquilotti, e ora tornati in Serie B.

Le operazioni in entrata

Riccardo Saponara (C) (Fiorentina) PRE

Le operazioni in uscita

Alessandro Deiola (C) (Cagliari) FP

Giuseppe Mastinu (A) (Pisa) DEF

Luca Mora (C) (Spal) DEF

Theophilus Awua (C) (Pro Vercelli) PRE

Paolo Bartolomei (C) (Cremonese) DEF