Sarà una nuova estate da galácticos? Tutti i piani di Florentino Perez per il Real Madrid

In attesa di sciogliere il nodo allenatore (mister Zinedine Zidane a fine stagione potrebbe farsi da parte per volontà sua o del club), Florentino Perez prepara un'estate caliente di calciomercato. Dopo gli zero acquisti delle ultime due sessioni di mercato e la crisi finanziaria arrivata con la pandemia, oltre alle polemiche per un rendimento spesso non all'altezza e le tante critiche per la fine del ciclo d'oro, il suo Real Madrid sarà infatti costretto a dare un segnale forte a stretto giro di posta. Mediaticamente, sportivamente ed economicamente.

Il grande obiettivo? Kylian Mbappé. Ormai non ci sono dubbi, i blancos sognano da tempo l'acquisto della stella del Paris Saint-Germain, che con lo sfogo degli ultimi giorni ha alimentato ulteriormente i rumors sul suo possibile addio a Parigi. E il Madrid, dal canto suo, non è mai stato una squadra qualunque, anzi è esattamente il club che il piccolo Kylian sognava a occhi aperti fin da bambino. Altrimenti, sempre come prima scelta ma leggermente più indietro rispetto al francese che finora non ha voluto rinnovare col PSG, ecco Erling Haaland del Borussia Dortmund, per il quale il Real ha già fatto un sondaggio concreto negli ultimi giorni al pari del Barcellona.

Chiosa, non certo per minor blasone, su Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha ancora un anno di contratto con la Juventus, ma dopo la pioggia di critiche ricevute in seguito all'eliminazione dei bianconeri dalla Champions ha attivato il suo entourage per informarsi su un possibile ritorno nel club del suo cuore. Ad oggi una semplice suggestione, a dir la verità più per CR7 e i tifosi che per la dirigenza e Florentino Perez, che lascia aperta comunque una porta importante in vista dell'estate. Senza dimenticare neanche i rumors sul presunto accordo col parametro zero di lusso David Alaba...