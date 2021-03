Sarri strizza l'occhio alla Roma: segnali dal suo entourage, è la piazza giusta per ripartire

vedi letture

In attesa di conoscere il destino di Paulo Fonseca, il toto-allenatore in casa Roma sembra delinearsi. Tra i maggiori candidati, come scrive Il Tempo, c'è Maurizio Sarri che aspetta di liberarsi dal contratto con Agnelli, che dovrà pagargli una penale da 2 milioni e mezzo di euro per non far scattare il rinnovo del contratto da quasi 7 milioni netti fino al 2022. Il tecnico avrebbe mandato segnali alla Roma, tramite il proprio entourage, facendo sapere che la squadra attuale non necessiterebbe di chissà quanti innesti per essere migliorata. Quella della Capitale è considerata la piazza ideale per ripartire dal tecnico.