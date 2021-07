Sarri su Correa: "So che ha chiesto di partire. Ma se ha cambiato idea, ho il ruolo per lui"

vedi letture

Correa può giocare nel suo tridente? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio che nel corso della conferenza stampa di presentazione ha parlato anche della seconda punta argentina che per Sarri può essere schierata nel tridente: "Per me può fare l'attaccante di sinistra se ha voglia e stimoli per farlo. Da un po' di tempo aveva manifestato la voglia di cambiare aria, ma se ha cambiato idea io sono il più contento di tutti e gli chiedo disponibilità a fare l'attaccante partendo da sinistra".

Clicca QUI per la conferenza stampa di Maurizio Sarri.