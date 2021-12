Sassuolo, Berardi: "Devo sempre fare del mio meglio, ho ancora grandi margini di miglioramento"

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria in rimonta con la Lazio: "Vittoria meritatissima oggi. Abbiamo spesso fatto grandi prestazioni raccogliendo pochi punti. Oggi siamo stati più squadra, devo fare i complimenti ai ragazzi. Non dobbiamo abbassare il ritmo e continuare su questa casa. Il gol di Raspadori? Stavo per cadere, poi ho visto Giacomo calciare ed ha rubato il tempo a Strakosha. Devo fargli i complimenti, anche lui ha giocato una grande partita. Il mio futuro? Io sto benissimo, devo fare del mio meglio. Ce la sto mettendo tutta, anche mentalmente. Ho ancora margini di miglioramento".