Sassuolo, Caputo corre verso il recupero: dovrebbe esserci nella sfida contro il Genoa

Ciccio Caputo corre verso il recupero: secondo SassuoloNews.net, ormai dovrebbe mancare poco. Il centravanti del Sassuolo è a lavoro per smaltire una brutta lombalgia e il periodo di fermo sta per terminare. Al 99%, Caputo non sarà in campo domenica prossima nel difficilissimo match di campionato contro l'Atalanta. Mister De Zerbi dovrebbe poter contare nuovamente su di lui, con ogni probabilità, contro il Genoa. L'attaccante ha ricevuto l'ok alla ripresa delle attività in campo dopo un consulto medico ad Amburgo e ora corre verso il ritorno in campo nel finale di stagione. Il Sassuolo ha bisogno dei gol della sua punta. Se non ci saranno intoppi dunque, il centravanti neroverde dovrebbe fare il suo ritorno tra i convocati tra una decina di giorni in occasione di Genoa-Sassuolo.