Sassuolo, Carnevali chiude alla cessione di Ayhan in Turchia: "Non intendiamo cederlo"

"Non intendiamo cederlo". Chiaro e diretto Giovanni Carnevali con i colleghi turchi di Skorer a precisa domanda sul futuro di Kaan Ayhan, 26 anni, difensore che dunque il Sassuolo vuole tenere ancora. Besiktas e soprattutto Galatasaray si sono interessati al giocatore della Turchia, il quale vedrebbe di buon grado un trasferimento in Superleague, ma l'amministratore delegato neroverde non ha lasciato dubbi: "Galatasaray? Non credo. Non andrà via".