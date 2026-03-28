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Sassuolo, come vanno i prestiti in Serie B: Ciervo sugli scudi. Bene anche Nuamah

Sassuolo, come vanno i prestiti in Serie B: Ciervo sugli scudi. Bene anche NuamahTUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Luca Bargellini
Oggi alle 12:19Serie A
Luca Bargellini

La Serie B è da sempre il banco di prova privilegiato per i giovani delle grandi. Un campionato duro, imprevedibile, capace di accelerare una carriera o di rallentarla. TMW ha analizzato i prestiti in cadetteria squadra per squadra, per fare il punto su chi sta crescendo, chi sta aspettando e chi sta faticando più del previsto.

Questo il punto della situazione in casa Sassuolo.

Agustin Alvarez (attaccante, Monza) - Dopo il chiaroscuro del primo biennio in neroverde e la parentesi poco felice alla Samp, il prestito dello scorso anno all'Elche aveva riacceso le attenzioni sull'attaccante uruguaiano. In Brianza ci hanno creduto è lo hanno inserito in un fronte offensivo di prim'ordine. I quattro gol realizzati, però, sono un bottino ancora troppo magro per un giocatore con le sue qualità.

Nicholas Pierini (attaccante, Sampdoria) - Grosso se lo è tenuto a disposizione per la prima metà di stagione prima di lasciarlo partire. In blucerchiato una buona partenza, poi un mese di stop per infortunio. Nell'ultimo impegno prima della sosta ha trovato anche l'assist.

Cas Odenthal (difensore, Bari) - Una sola presenza in neroverde nella prima metà di stagione. Poi il prestito in Puglia dove, fra le mille difficoltà dei Galletti, quantomeno ritrova continuità d'impiego.

Laurs Skjellerup (attaccante, Spezia) - Arrivato in neroverde a gennaio 2024 il danese è stato subito vittima di un brutto infortunio che ha chiuso la sua prima stagione italiana. Quest'anno appena 18' in campo prima di gennaio: in Liguria è sceso in campo nelle prime quattro gare in calendario prima di fermarsi per un problema muscolare.

Filippo Missori (esterno, Avellino) - Perno della squadra irpina fin dall'inizio dalla stagione sulla fascia destra. Sia come esterno di centrocampo che di difesa. Quando sta bene sia Biancolino che Ballardini non hanno mai rinunciato al suo apporto.

Patrick Nuamah (esterno, Catanzaro) - Tesserato la scorsa estate dopo la scomparsa del Brescia di Cellino è stato mandato in Calabria a fare ulteriore esperienza. Con Aquilani gioca da esterno di centrocampo, ma spesso viene utilizzato a gara in corso e non dal primo minuto.

Riccardo Ciervo (esterno, Cesena) - Titolarissimo in bianconero. La fascia destra è sua competenza, punto e basta. Trentuno presenze, tutte da titolare. E a referto ci sono anche 5 gol e tre assist.

Justin Kumi (centrocampista, Avellino) - Presenza costante nella mediana irpina. Qualche problema di troppo nella seconda parte di stagione ne hanno limitato l'utilizzo. Anche un gol all'attivo.

Andrea Ghion (centrocampista, Empoli) - La Serie B è casa sua ed è per questo che la società toscana lo ha scelto per la propria linea mediana. Giocatore concreto. Sa cosa fare anche nei momenti di difficoltà. I problemi della comitiva azzurra, ovviamente, ne hanno abbassato il rendimento.

Flavio Russo (attaccante, Pescara) - Prima la Virtus Entella, poi il Delfino. Gorgone lo usa come seconda punta, ma solo una volta lo ha scelto come titolare.

Fabrizio Caligara (centrocampista, Pescara) - Non sempre titolare, ma la sua esperienza in cadetteria lo rende un elemento prezioso. Specie quando c'è da badare al sodo. Soprattutto se devi salvarti.

Luca D'Andrea (attaccante, Avellino) - Quattro presenze da inizio anno. Per un totale di 52' minuti. Sono i numeri di un'avventura molto sfortunata.

Yeferson Paz (difensore, Reggiana) - Arrivato a Reggio Emilia nel corso del mercato di gennaio. Gioca titolare per 56' contro il Catanzaro e gli salta il crociato del ginocchio. Fine.

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