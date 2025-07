Ufficiale Sassuolo, dal Torino arriva in prestito con diritto di riscatto il difensore Walukiewicz

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica sui propri canali ufficiali di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Sebastian Walukiewicz (difensore, 2000).

Il comunicato ufficiale del Sassuolo

"Nato a Gorzów Wielkopolski, in Polonia, il 5 aprile 2000, Sebastian veste la maglia del MKP Gorzów Wielkopolski prima di essere notato nel 2013 dal Legia Varsavia, dove, a solo 16 anni, vince il campionato Under 19 ed esordisce con la squadra riserve in terza serie. Nel 2017 passa al Pogoń Stettino II e dopo solo 12 presenze si conquista la convocazione in prima squadra, esordendo con la maglia granata a 18 anni e indossandola da titolare la stagione seguente totalizzando 32 presenze, un gol e un assist.

A gennaio 2019 attira l’attenzione del Cagliari che lo acquista e lo porta in Serie A nella sessione estiva: Sebastian esordisce in rossoblù, da titolare, nella vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria, e dopo aver esordito anche in campionato finisce la stagione 19/20 conquistandosi la titolarità. Dopo 45 presenze con i sardi, il difensore passa all’Empoli il primo settembre 2022: 40 gare in Serie A e il 30 agosto 2024 il Torino lo acquista a titolo definitivo, facendolo esordire il giorno stesso.

Walukiewicz ha trascorso tutta la trafila delle nazionali giovanili polacche: tra Under 15 e Under 21 colleziona 51 presenze segnando 7 volte, conquistandosi la prima convocazione con la nazionale maggiore per la Nations League di agosto 2020. Il suo esordio avviene dal 1′ nella sfida amichevole vinta 5-1 contro la Finlandia, e festeggia la convocazione per Euro2024 con il primo gol con la Polonia nell’amichevole contro l’Ucraina.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Sebastian!".