Sassuolo, De Zerbi a fine ciclo? Carnevali: "Abbiamo idee chiare, lui è tra i migliori"

"La scelta di Scamacca di andare al Genoa è stata giusta, adesso c'è stato un cambio di allenatore e dunque ci siamo informati inevitabilmente sulla situazione, per sapere se fosse il caso di riportarlo a casa per fargli continuare il percorso di crescita". A parlare così a Sportitalia è il dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali, direttamente dall'hotel Sheraton di Milano: "E' vero che ci sono stati anche tanti interessamenti, come quelli di Juve e Parma, ma non siamo intenzionati a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, solo con obbligo. Molto probabile a questo punto che rimanga al Genoa, che non vuole privarsi del giocatore. De Zerbi a fine ciclo? Sento sempre parlare di questi cicli, ma come società abbiamo le idee ben chiare. E speriamo di poterle mettere in pratica col mister, uno dei migliori in circolazione".