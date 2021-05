Sassuolo, De Zerbi: "Caputo in panchina col Genoa. Out invece Magnanelli e Boga"

Quella di domani contro il Genoa potrebbe essere per il Sassuolo un’altra tappa importante verso la rincorsa alla qualificazione per la nuova Europa Conference League al via dal prossimo anno. Per questo motivo saranno fondamentali i recuperi di tutti gli effettivi più importanti. Su questo si è espresso lo stesso tecnico neroverde Roberto De Zerbi oggi in conferenza stampa: "Caputo ci sarà, verrà in panchina. Perdiamo Magnanelli oltre a Boga probabilmente, oltre a Marlon squalificato però la squadra sta bene fisicamente, tecnicamente, mentalmente, dobbiamo fare il Sassuolo, concentrati, senza disattenzioni, senza superficialità, essere noi stessi".