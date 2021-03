Sassuolo, De Zerbi: "Non rischierò Chiriches. Contro il Verona spese tante energie"

Nella sua conferenza stampa di vigilia del recupero contro il Torino, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche di alcune possibili scelte di formazione: "Qualcuno è uscito acciaccato e farà una parte di gara, Chiriches non lo voglio far giocare dall'inizio. Ci sarà qualche cambiamento. Giocherà chi reputo migliore per questa partita, tenendo conto delle condizioni fisiche, come si è usciti dalla partita di Verona e di quello che ci ha portato via a livello fisico perché il Verona è una squadra fisica e la stanchezza te la porti dietro qualche giorno, senza pensare troppo alla partita di sabato all'Inter".