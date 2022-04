Sassuolo-Juve dopo Pasqua: sfida in campo, ma anche occasione per parlare di Raspadori

La Juventus e Giacomo Raspadori, appuntamento dopo Pasqua. In campo: i bianconeri sfideranno infatti il Sassuolo domenica 24 aprile. L'occasione, ricorda Tuttosport, per discutere col club neroverde dell'attaccante che piace tanto alla dirigenza juventina. A latere della partita, così, avverrà finalmente quel faccia a faccia dopo i contatti più o meno diretti degli ultimi mesi: si parlerà di Raspadori, ma anche di Davide Frattesi, per il quale la Juve cerca il sorpasso sull'Inter.