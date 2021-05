Sassuolo-Lazio, le formazioni ufficiali: l'ultimo 11 neroverde di De Zerbi. Lulic chiude da titolare

Alle ore 20,45 il Sassuolo ospita la Lazio, con l'obbligo di vincere per sperare in un passo falso della Roma e nel 7° posto finale che significherebbe Conference League. Solito 4-2-3-1 per De Zerbi, all'ultima panchina in Emilia: per raggiungere il piazzamento UEFA si affida alla qualità dei suoi trequartisti migliori, Berardi, Djuricic e Boga, ad assistere Defrel unica punta. Inizia dalla panchina Raspadori. Simone Inzaghi schiera la sua Lazio col 3-5-2, con numerosi assenti già dalla lista dei convocati ma non troppe sorprese dell’ultim’ora tra i titolari. Parolo guida la difesa biancoceleste, a centrocampo spazio per Akpa Akpro, con Leiva e Lulic a sinistra con ogni probabilità all’ultima nella Capitale. Davanti Correa e Muriqi.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Muriqi.

Allenatore: Simone Inzaghi.