Sassuolo, Locatelli: "Da piccolo ero fissato con l'investigazione. Guardavo la 'Signora in giallo'"

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, parla ai canali ufficiali del club neroverde della sua infanzia e di tanti ricordi legati al calcio, ma non solo: "Ho avuto il calcio in testa da quando avevo tre anni che ho cominciato a capire cosa fosse il calcio però non nego che l’investigatore privato è sempre stato un lavoro a cui mi ispiravo, che mi piaceva tantissimo. Mi piaceva vedere le serie tv, film sugli investigatori, agenti FBI. Ero talmente fissato che mi ero fatto un marsupio con una scheda con scritto ‘Agente FBI Manuel Locatelli’. I miei familiari mi prendono ancora in giro perché ho tenuto ancora quel marsupio. E' un mondo che mi piace. Poi fortunatamente ho avuto la possibilità di giocare a calcio. Guardavo la signora in giallo, la signora Fletcher, e c'era Amos che mi ispirava tanto".