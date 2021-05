Sassuolo, Locatelli vuole solo la Juve: l'ha comunicato al club rifiutando lo Shakhtar

Manuel Locatelli ha già comunicato al Sassuolo di volere solo la Juventus e ha chiesto ai dirigenti di trovare una soluzione per accontentarlo visto che la richiesta per il cartellino continua a essere molto alta, tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il giocatore ha già rifiutato altri approcci, come quello dello Shakhtar del suo ex tecnico De Zerbi. In un modo o nell'altro, secondo il Corriere di Torino, l'operazione è destinata ad andare in porto.