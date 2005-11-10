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Il Sassuolo saluta Satalino: "Affidabile e sempre utile, una sicurezza. Grazie Giacomo"
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Giacomo Satalino non ha rinnovato il suo contratto con il Sassuolo e il club lo ha salutato così: "Affidabile e sempre utile".
Il Sassuolo ha deciso di non rinnovare il contratto di Giacomo Satalino, che ha così lasciato definitivamente il club neroverde dopo 9 anni e tantissimi prestiti. Gli emiliani hanno voluto salutarlo con un post su X: "Affidabile e sempre utile. Una sicurezza. Grazie Giacomo per aver condiviso insieme a noi queste fantastiche stagioni!".
I numeri di Satalino
Il classe '99 in carriera vanta 30 presenze con il Renate, 23 gettoni con la Carrarese, 14 apparizioni con il Sassuolo, 10 incontri con la Reggiana, 10 partite con il Monopoli e 6 sfide con il Cesena. Inoltre è sceso in campo una volta con l'Italia Under 18, una con l'Under 17 e 5 con l'Under 16. Nel suo palmares annovera una Serie B.
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