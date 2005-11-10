Ufficiale Il Sassuolo saluta Satalino: "Affidabile e sempre utile, una sicurezza. Grazie Giacomo"

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Giacomo Satalino non ha rinnovato il suo contratto con il Sassuolo e il club lo ha salutato così: "Affidabile e sempre utile".