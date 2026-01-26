Reggiana, dalla Lazio arriva il giovane Pinelli. Poi Vicari e Paz per rinforzare la difesa

Nell’ambito dell’operazione che ha portato Edoardo Motta alla Lazio, dove sostituirà il dodicesimo Mandas, è stato inserito anche il cartellino di un giovane biancoceleste come il centrocampista Pietro Pinelli, classe 2006, che approderà in prestito alla corte di Davide Dionigi in prestito per la sua prima esperienza fra i professionisti.

Lo riferisce il Corriere dello Sport spiegando che gli emiliani attendono anche di chiudere per rinforzi più importanti. In difesa infatti sono in arrivo l’esperto Francesco Vicari, classe ‘94 ormai ai saluti con il Bari, e quel Yeferson Paz, classe 2002, che quest’anno non ha mai giocato con il Sassuolo, ma nella passata stagione disputò 13 gare con i neroverdi. Quest’ultimo arriverà in prestito fino al termine della stagione e potrebbe non essere l’unico arrivo dall’altra formazione emiliana.

Potrebbe infatti arrivare anche il classe ‘99 Giacomo Satalino, già in granata nel 2023/24 – 10 presenze fra Serie B e Coppa Italia – che quest’anno non ha mai giocato in Serie A, ma nella passata stagione ha contribuito alla promozione della formazione di Grosso con 10 presenze in Serie B.