Ufficiale
Il Sassuolo saluta Tressoldi: verificate le condizioni per il passaggio all'Atletico Mineiro
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Si separano le strade di Ruan Tressoldi e la Serie A. Come infatti confermato dal Sassuolo sui propri canali ufficiali, il giocatore è tornato in Brasile all'Atletico Mineiro, dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito.
Questa la nota del club neroverde:
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che si sono verificate le condizioni per la trasformazione da temporanea a definitiva della cessione delle prestazioni sportive del calciatore Ruan Tressoldi all‘Atletico Mineiro. La società augura al calciatore le migliori fortune umane e professionali".
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