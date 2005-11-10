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Il Sassuolo saluta Tressoldi: verificate le condizioni per il passaggio all'Atletico Mineiro

Il Sassuolo saluta Tressoldi: verificate le condizioni per il passaggio all'Atletico Mineiro TUTTOmercatoWEB
© foto di DANIELE MASCOLO
Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 11:41Serie A

Si separano le strade di Ruan Tressoldi e la Serie A. Come infatti confermato dal Sassuolo sui propri canali ufficiali, il giocatore è tornato in Brasile all'Atletico Mineiro, dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito.

Questa la nota del club neroverde:
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che si sono verificate le condizioni per la trasformazione da temporanea a definitiva della cessione delle prestazioni sportive del calciatore Ruan Tressoldi all‘Atletico Mineiro. La società augura al calciatore le migliori fortune umane e professionali".

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