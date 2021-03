Sassuolo, Totti e Candela visitano il Mapei Football Center e studiano De Zerbi

Nella settimana che porta a Sassuolo-Roma, due ex giallorossi storici come Francesco Totti, di recente diventato agente a tutti gli effetti, e Vincent Candela, hanno fatto visita al Mapei Football Center. Visita di cortesia per vedere gli allenamenti di De Zerbi e anche il centro sportivo del Sassuolo, in sostanza per conoscere il mondo neroverde.