Scamacca per l'attacco del Parma? D'Aversa dice sì: "Conosce la Serie A ed è affermato"

Intervistato da Sky Sport, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha commentato così le voci di mercato relative a un possibile arrivo in Emilia di Gianluca Scamacca, attaccante ambito da diversi club: “È un giocatore di cui si parla tanto, conosce il campionato italiano ed è affermato. Ma non è quello il discorso. Non vedo l’ora finisca il mercato, da mercoledì traccerò il gruppo. Io ho dato le direttive ma non sempre vengono ascoltate le direttive dell’allenatore”, ha detto dopo il ko subito dai ducali contro il Napoli.