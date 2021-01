Scambio Dzeko-Sanchez, Bergomi: "L'Inter ci guadagna, ma occhio a Lautaro. Chi tieni fuori?"

Edin Dzeko all'Inter, Alexis Sanchez alla Roma. È la trattativa che sta infiammando il mercato in queste ore. Tutti ne parlano, tutti dicono la loro. Beppe Bergomi, ex difensore nerazzurro e voce di Sky Sport, ne ha discusso con La Gazzetta dello Sport: "L'Inter manderebbe un messaggio alle rivali, sarebbe un ulteriore step di crescita. Se dovesse arrivare con la testa giusta, Dzeko sarebbe quel tipo di giocatore capace di proiettare la squadra in una nuova dimensione. Sono sorpreso, su due piedi è uno scambio che va a favore dell'Inter. Ma bisogna stare attenti a non toccare gli equilibri, anche mentali, che la squadra di Conte ha raggiunto. Dzeko è sempre stato un pallino di Conte, Lautaro è cresciuto tanto in questo anno e mezzo. Non vorrei che accusi un contraccolpo psicologico. Poi, chi tieni fuori? Sarà impossibile vederli giocare insieme, mentre con Sanchez era diverso. Dzeko comunque permetterebbe di scardinare difese più chiuse grazie alle qualità nel gioco aereo. Un aspetto su cui Lukaku deve migliorare, non è un gran colpitore di testa".