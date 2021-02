Scontro Agnelli-Conte, il Giudice Sportivo potrebbe chiedere più tempo per decidere la sanzione

Oggi il Giudice Sportivo potrebbe già decidere se e come intervenire in seguito alla scontro tra Agnelli e Conte avvenuto nel corso della semifinale di ritorno di Coppa Italia che ha visto i bianconeri centrare la finale. Ma non è scontato. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, non è da scartare l'ipotesi che lo stesso Giudice possa chiedere altro tempo per decidere per un classico supplemento di indagine, oppure che sia la stessa Procura FIGC a sentire direttamente i protagonisti prima di decidere l'eventuale sanzione.