Scontro Ibra-Lukaku, il ct Mancini: "Non devono essere squalificati per mesi, l'arbitro era lì"

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato dello scontro Lukaku-Ibrahimovic nel corso della sua intervista rilasciata a 'Tiki-taka: "Sono cose che sono sempre capitate in campo e continueranno a capitare. L’arbitro li ha ammoniti, forse li poteva espellere ma la cosa finisce lì, ne abbiamo parlato fin troppo e non dobbiamo andare oltre. Non penso debbano squalificarli per mesi, l’arbitro era lì e ha deciso per il giallo. Se avesse sentito qualcosa di particolare però non so cosa si siano detti".

