Segna sempre Malen: Roma avanti sul Pisa dopo tre minuti grazie all'olandese
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Roma avanti dopo 3 minuti con Donyell Malen. Lancio lungo sulla corsia sinistra di Ndicka sul quale Cherubini non arriva e Caracciolo svirgola. Ne approfitta l'olandese che scatena la sua velocità, si accentra e col destro indirizza la palla sull'angolo più lontano superando Semper. Ottavo centro in questo campionato per lui.
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