Sei gol e tre assist in 1408 minuti: Hakimi per la Serie A è già il "comandante" della fascia destra

vedi letture

La Lega Serie A oggi dedica un post sui propri profili social al "comandante" della fascia destra nerazzurra e non solo, il laterale dell'Inter Achraf Hakim. Arrivato in estate dal Real Madrid per oltre 50 milioni di euro dopo l'esperienza convincente al Borussia Dortmund, il talento marocchino si è imposto fin dal suo esordio nel massimo campionato italiano a suon di gol e assist. Ben sei e tre, rispettivamente, nei 1408 minuti giocati finora e con 22 tiri in porta totali.

"Comandare la fascia destra: il potere di Hakimi!", si legge non a caso nell'omaggio che la Lega Serie A ha voluto riservare ad Achraf su Twitter.