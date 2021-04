Sei partite per dirsi addio: Szczesny e un futuro più lontano dalla Juventus

vedi letture

Tuttosport nella sua edizione odierna fa il punto su Wojchech Szczesny e sul futuro dell'estremo difensore polacco. Sei partite per dirsi addio? Forse: Tech ha aspettato il suo turno per poi diventare il titolare della formazione bianconera ma in estate, stante l'ambizione della Juventus di provare a prendere Gianluigi Donnarumma in svincolo dal Milan, potrebbe dire addio. Ha estimatori in Premier League e lì potrebbe tornare dopo gli anni all'Arsenal e dopo una stagione importante ma macchiata da errori decisivi come contro il Porto in Champions League.