Serginho su Theo: "Quando è al top può essere sicuramente tra i migliori tre terzini al mondo"

In occasione della presentazione in anteprima del Kit Celebrativo per i 125 anni del Milan, la leggenda rossonera Serginho è stato intervistato da Sky Sport: "Che effetto mi fa tornare qua? È bello tornare nella storia di questo club che ha appena lanciato una nuova maglia, ma una maglia da vecchi tempi. Il calcio è cambiato tantissimo nella maniera di giocare, nelle scarpe, nell’abbigliamento… Tornare indietro nel tempo con questa maglia a maniche lunghe, che abbiamo indossato tanto e con cui abbiamo vinto molto, speriamo possa portare bene”.

Questo Milan è sulla strada giusta?

“Penso che il Milan ha in società e nello staff persone intelligenti, possono trovare equilibrio in campo e nel modo di giocare. È appena arrivato un nuovo allenatore, sta ancora studiando il modo di giocare. Poi ci sono stati tanti nuovi acquisti. Io, da grande tifoso del Milan, mi auguro di poter trovare presto questo equilibrio e che i rossoneri possano tornare presto ad essere importanti come squadra e come società”.

Su Emerson Royal: “Emerson lo conosco da tanto tempo, l’ho seguito anche in nazionale quando giocava al Betis. Ha una responsabilità grossissima, deve giocare nel Milan da terzino dove noi brasiliani abbiamo fatto la storia. Ha tanta qualità e tanti margini di crescita ancora”.

Su Theo: “Theo è un grandissimo terzino. Non faccio mai il paragone con lui, siamo giocatori con qualità diverse e storia diverse. Io ho creato la mia, lui ha ancora un percorso lungo da creare. È un giocatore che nel suo momento migliore può essere sicuramente nella top 3 dei terzini al mondo. Spero che possa continuare a creare la sua storia e far parte della storia importante di questo club”.