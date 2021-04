Serie A, dopo il terremoto Superlega i presidenti valutano l'inserimento del salary cap

vedi letture

Ieri molti presidenti si sono sentiti per telefono per chiarire le rispettive posizioni in merito alla nascita e il fallimento della Superlega. La nota positiva di questo terremoto, è che ha indotto i club a valutare l'ipotesi di introdurre un salary cap in Serie A per contenere i costi e provare ad accompagnare le società all'interno di un percorso di calcio sostenibile. A riportarlo è Il Corriere della Sera.