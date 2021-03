Serie A flop, il ct Mancini: "Dispiace, la Champions serve per migliorare il nostro calcio"

Costretto a saltare le gare di novembre a causa della positività al Covid-19, Roberto Mancini riabbraccia la sua Nazionale, in ritiro da ieri sera a Coverciano per preparare le prime tre gare delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022 con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. E in conferenza, tra le altre cose, il ct ha parlato anche delle eliminazioni delle squadre italiane dalla Champions: "Mi dispiace che i club siano usciti dalla competizione, mi auguro sempre che possano arrivare in finale visto che ci giocano ragazzi della Nazionale - ha detto Mancini - andare avanti nelle Coppe europee serve per migliorare il nostro calcio e gli azzurri che ci giocano".

