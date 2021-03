Serie A, i risultati del 25° turno: pari del Milan a San Siro. Show dell'Atalanta, vince la Roma

Si sono concluse sei partite valide per la 25esima giornata di Serie A. Pari del Milan, che resta a -3 dall'Inter ma a questo punto con una partita in più. L'Atalanta che ha avuto vita facile contro il Crotone ha raggiunto la Juventus al terzo posto. Pareggio del Napoli, vittorie esterne per Roma e Hellas Verona. In zona salvezza, importante successo del Cagliari contro il Bologna. Di seguito tutti i risultati.

Lazio-Torino non disputata

Juventus-Spezia 3-0

Sassuolo-Napoli 3-3

Cagliari-Bologna 1-0

Benevento-Hellas Verona 0-3

Atalanta-Crotone 5-1

Fiorentina-Roma 1-2

Genoa-Sampdoria 1-1

Milan-Udinese 1-1

Domani sera ore 20.45 - Parma-Inter.