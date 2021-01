Serie A, il presidente Dal Pino contro la Superlega: "Per noi non esiste, totalmente contrari"

Nella conferenza stampa a margine della sua rielezione (che valuterà se accettare o meno), il presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha commentato anche l’ipotesi della Superlega e la netta presa di posizione odierna della FIFA: "Sapete quello che ho sempre detto, lo continuo a ripetere. Per noi non esiste, riteniamo che ci siano già competizioni come la Champions o l'Europa League: magari possono essere modificate, non immaginiamo e siamo totalmente contrari all'ipotesi di una Superlega".

