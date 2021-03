Serie A, la classifica aggiornata: Bologna al decimo posto. Crotone, la B a un passo

vedi letture

Grande passo in avanti per il Bologna, che col successo conquistato oggi ai danni del Crotone sale a 34 punti in classifica: rossoblù momentaneamente decimi in classifica, aspettando ovviamente il resto del programma della 28^ giornata di campionato, appena iniziata. Profondo rosso per il Crotone, sempre più fanalino di coda: -8 dal Torino terzultimo, ma con due partite in più dei granata.

Inter 65

Milan 56

Juventus 55*

Atalanta 52

Roma 50

Napoli 50*

Lazio 46*

Sassuolo 39

Verona 38

Bologna 34**

Udinese 33

Sampdoria 32

Genoa 31**

Fiorentina 29

Spezia 26

Benevento 26

Torino 23*

Cagliari 22

Parma 19**

Crotone 15**

* Una partita in meno

** Una partita in più