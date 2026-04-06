Serie A, la classifica aggiornata: è il Napoli l'anti-Inter, Conte a -7 dalla vetta
Il Napoli vince lo spareggio contro il Milan grazie al gol di Politano al 79' e si mantiene a 7 punti dall'Inter capolista, superando il Milan, che scivola al terzo posto. Adesso sarà testa a testa fino alla fine per lo scudetto, con la squadra di Cristian Chivu che resta la favorita numero uno, soprattutto dopo la netta vittoria per 5-2 di ieri contro la Roma.
SERIE A - 31ª GIORNATA
Sassuolo - Cagliari 2-1
30' rig. Esposito (S), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)
Hellas Verona - Fiorentina 0-1
82' Fagioli
Lazio - Parma 1-1
15' Delprato (P), 77' Noslin (L)
Cremonese - Bologna 1-2
3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90' + 1 Bonazzoli (C)
Pisa - Torino 0-1
80' Adams
Inter - Roma 5-2
2' e 52' Lautaro Martinez (I), 40' Mancini (R), 45' + 2 Calhanoglu (I) , 55' Thuram (I), 63' Barella (I), 70' Pellegrini (R)
Udinese - Como 0-0
Lecce - Atalanta 0-3
29' Scalvini, 59' Krstovic, 73' Raspadori
Juventus - Genoa 2-0
4' Bremer, 17' McKennie
Napoli - Milan 1-0
79' Politano
CLASSIFICA
1. Inter 72
2. Napoli 65
3. Milan 63
4. Como 58
5. Juventus 57
6. Roma 54
7. Atalanta 53
8. Bologna 45
9. Lazio 44
10. Sassuolo 42
11. Udinese 40
12. Torino 36
13. Parma 35
14. Genoa 33
15. Fiorentina 32
16. Cagliari 30
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)
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