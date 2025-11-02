Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna riprende Juventus e Milan, Parma quintultimo
Il Bologna si aggiudica il derby emiliano sul campo del Parma, rimontando dallo svantaggio flash di inizio partita fino al risultato finale di 1-3 al Tardini.
Con i tre punti di oggi, la squadra rossoblù riacciuffa la Juventus al 4° posto in classifica, così come il Milan però impegnato adesso alle ore 20:45 con la Roma. Rimane al quintultimo posto della classifica invece la squadra di Cuesta, che subisce quindi il sorpasso del Lecce a tutti gli effetti.
Serie A, la classifica aggiornata
Napoli 22 punti (10 partite giocate)
Roma 21 (9)
Inter 21 (10)
Milan 18 (9)
Bologna 18 (10)
Juventus 18 (10)
Como 17 (10)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (10)
Sassuolo 13 (9)
Atalanta 13 (10)
Torino 13 (10)
Lazio 12 (9)
Cagliari 9 (9)
Lecce 9 (10)
Parma 7 (10)
Pisa 6 (10)
Hellas Verona 5 (10)
Fiorentina 4 (10)
Genoa 3 (9)