Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna riprende Juventus e Milan, Parma quintultimo

Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna riprende Juventus e Milan, Parma quintultimoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 20:04Serie A
Dimitri Conti

Il Bologna si aggiudica il derby emiliano sul campo del Parma, rimontando dallo svantaggio flash di inizio partita fino al risultato finale di 1-3 al Tardini.

Con i tre punti di oggi, la squadra rossoblù riacciuffa la Juventus al 4° posto in classifica, così come il Milan però impegnato adesso alle ore 20:45 con la Roma. Rimane al quintultimo posto della classifica invece la squadra di Cuesta, che subisce quindi il sorpasso del Lecce a tutti gli effetti.

Serie A, la classifica aggiornata
Napoli 22 punti (10 partite giocate)
Roma 21 (9)
Inter 21 (10)
Milan 18 (9)
Bologna 18 (10)
Juventus 18 (10)
Como 17 (10)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (10)
Sassuolo 13 (9)
Atalanta 13 (10)
Torino 13 (10)
Lazio 12 (9)
Cagliari 9 (9)
Lecce 9 (10)
Parma 7 (10)
Pisa 6 (10)
Hellas Verona 5 (10)
Fiorentina 4 (10)
Genoa 3 (9)

Articoli correlati
Bologna, a breve le parole di Niccolini dopo la vittoria sul Parma Bologna, a breve le parole di Niccolini dopo la vittoria sul Parma
Derby emiliano al Bologna: Bernabé illude dopo 13'', Castro ribalta il Parma e Miranda... Derby emiliano al Bologna: Bernabé illude dopo 13'', Castro ribalta il Parma e Miranda la chiude
Il Bologna chiude i giochi a Parma nel recupero: primo gol in Serie A per Miranda... Il Bologna chiude i giochi a Parma nel recupero: primo gol in Serie A per Miranda
Altre notizie Serie A
Bologna, Castro: "Contento per la doppietta segnata, ma la squadra viene prima" Bologna, Castro: "Contento per la doppietta segnata, ma la squadra viene prima"
Roma, Massara: "Colpo in attacco a gennaio? Concentriamoci sui nostri, poi vedremo"... Roma, Massara: "Colpo in attacco a gennaio? Concentriamoci sui nostri, poi vedremo"
Fiorentina, possibile soluzione 'stile Juventus' per la panchina con Galloppa come... Fiorentina, possibile soluzione 'stile Juventus' per la panchina con Galloppa come Brambilla
Bologna, a breve le parole di Niccolini dopo la vittoria sul Parma Live TMWBologna, a breve le parole di Niccolini dopo la vittoria sul Parma
Roma, Svilar omaggia Maignan: "Un riferimento, ho rubato tanto guardandolo in tv"... Roma, Svilar omaggia Maignan: "Un riferimento, ho rubato tanto guardandolo in tv"
Parma, a breve le parole di Cuesta in conferenza stampa Live TMWParma, a breve le parole di Cuesta in conferenza stampa
Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna riprende Juventus e Milan, Parma quintultimo... Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna riprende Juventus e Milan, Parma quintultimo
Parma-Bologna 1-3 le pagelle: Castro uomo derby, Ordonez la combina grossa Parma-Bologna 1-3 le pagelle: Castro uomo derby, Ordonez la combina grossa
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
2 Serie A, 10^ giornata LIVE: Roma con Soulè e Dybala dal 1', fuori Dovbyk
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
5 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina in ritiro fino a mercoledì, stasera confronto tra i dirigenti e Pioli per il futuro
Immagine top news n.1 Numeri impietosi, precedenti pessimi e una stagione (finora) da incubo. Fiorentina nel baratro
Immagine top news n.2 Il calcio d'attacco nell'era del catenaccio: perché Galeone è stato un grande pur senza trofei
Immagine top news n.3 Sprofondo viola, il Lecce espugna il Franchi vincendo 1-0 e Firenze chiede l'addio di Pioli
Immagine top news n.4 Calcio in lutto: è morto a 84 anni mister Giovanni Galeone
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia la Roma al 2° posto, Verona terzultimo
Immagine top news n.6 Verona-Inter 1-2, le pagelle: Giovane scatenato, Lautaro no, Bastoni a due facce
Immagine top news n.7 La fortuna assiste un'Inter confusionaria: 1-2 a Verona, Chivu mette pressione a Conte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Castro: "Contento per la doppietta segnata, ma la squadra viene prima"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Massara: "Colpo in attacco a gennaio? Concentriamoci sui nostri, poi vedremo"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, possibile soluzione 'stile Juventus' per la panchina con Galloppa come Brambilla
Immagine news Serie A n.4 Bologna, a breve le parole di Niccolini dopo la vittoria sul Parma
Immagine news Serie A n.5 Roma, Svilar omaggia Maignan: "Un riferimento, ho rubato tanto guardandolo in tv"
Immagine news Serie A n.6 Parma, a breve le parole di Cuesta in conferenza stampa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, al Monza basta Ravanelli: Spezia battuto 1-0 e balzo al secondo posto
Immagine news Serie B n.2 Un gradito ritorno in casa Sampdoria: Lombardo torna come collaboratore tecnico
Immagine news Serie B n.3 Monza-Spezia 1-0, le pagelle: Ravanelli decisivo, Sarr da incubo
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria-Mantova, le formazioni ufficiali: Cuni e Coda sfidano Mancuso
Immagine news Serie B n.5 Bari, Caserta: "Mi auguro sia la svolta, ho visto la crescita della squadra"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Stroppa: "Sono arrabbiato con la squadra. Così non va bene"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Diana: "Vittoria che vale tantissimo. Col cuore si arriva ovunque"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati delle 17:30: ancora Okaka a segno, il Latina blocca la Salernitana
Immagine news Serie C n.3 Venezia, Svoboda: "Dominiamo le partite, ma dobbiamo essere più concreti sotto porta"
Immagine news Serie C n.4 Torres, esonerato Pazienza: squadra affidata momentaneamente a Sanna
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati al 45': Giugliano avanti sul Siracusa, sullo 0-0 le altre gare
Immagine news Serie C n.6 Il cordoglio del Pescara per Galeone: "Il tuo ricordo vivrà per sempre nei cuori di tutti noi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: al 45' Juve avanti 1-0 sulla Ternana. Cambiaghi in rete
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Roma-Inter 3-0. Giallorosse in vetta a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Roma avanti al 45' sull'Inter: decide Pandini
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…