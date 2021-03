Serie A, la classifica aggiornata: il Milan batte la Fiorentina e accorcia sull'Inter: ora è a -6

Dopo la caduta della Juventus, il Milan continua il suo inseguimento all’Inter grazie alla vittoria sofferta di stasera contro la Fiorentina. 3-2 il risultato finale che permette ai rossoneri di salire a quota 59, sei punti in meno dei nerazzurri che come noto non hanno giocato questo week-end per via del focolaio Covid-19 esploso in squadra. La Fiorentina resta invece a 29 punti e deve ora guardarsi anche alle spalle. Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 65*

Milan 59

Juventus 55*

Atalanta 55

Napoli 50**

Roma 50*

Lazio 49*

Sassuolo 39*

Verona 38

Sampdoria 35

Bologna 34

Udinese 33

Genoa 31

Fiorentina 29

Spezia 29

Benevento 29

Torino 23*

Cagliari 22

Parma 19

Crotone 15

* Una partita in meno

** Due partite in meno