Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli aggancia il quarto posto, Parma sempre penultimo

Dopo due sconfitte di fila in campionato, il Napoli ritrova la vittoria e riprende a macinare punti in Serie A battendo per 2-0 il Parma. Con questo risultato gli azzurri si portano al quarto posto in campionato, agganciando la Lazio e la Roma (con i giallorossi che giocheranno però stasera) a 37 punti, 2 in meno della Juve con il match contro i bianconeri ancora da recuperare. Notte fonda, invece, per il Parma che resta penultimo a soli 13 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 46

Inter 44

Juventus 39*

Napoli 37*

Roma 37*

Lazio 37

Atalanta 36

Sassuolo 31

Verona 30*

Sampdoria 26

Fiorentina 22

Benevento 22

Udinese 21

Genoa 21

Bologna 20

Spezia 18

Cagliari 15

Torino 15

Parma 13

Crotone 12

* Una partita in meno