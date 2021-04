Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta risponde a Napoli e Juventus, Fiorentina giù

vedi letture

L'Atalanta si prepara nel modo migliore allo scontro diretto con la Juventus. I nerazzurri battono, seppur con qualche patema d'animo, la Fiorentina e si portano a 61 punti in classifica, uno in meno dei bianconeri e due in più del Napoli. La Viola resta invece invischiata nella lotta per non retrocedere, seppur con un vantaggio di otto punti sul Cagliari terzultimo.

Inter 74

Milan 63

Juventus 62

Atalanta 61

Napoli 59

Lazio 55*

Roma 54

Verona 41

Sassuolo 40*

Sampdoria 36

Bologna 34*

Udinese 33

Genoa 32

Spezia 32

Fiorentina 30

Benevento 30*

Torino 27*

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15

* Una partita in meno