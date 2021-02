Serie A, la classifica aggiornata: l'Hellas Verona conferma il 9° posto, Parma sempre penultimo

Il Verona torna alla vittoria rimontando il Parma, ora al quarto ko di fila in campionato. Sblocca Kucka, dunque il pari con l'autorete di Grassi, propiziata da un super Dimarco, poi autore anche dell'assist per il 2-1 di Barak. Quello del 2-1 è stato il millesimo gol in Serie A del Verona, che conferma il 9° posto in classifica. Parma sempre penultimo

Inter 50

Milan 49

Roma 43

Juventus 42*

Napoli 40*

Atalanta 40

Lazio 40

Sassuolo 34

Verona 33

Sampdoria 30

Genoa 25

Bologna 24

Spezia 24

Udinese 24

Benevento 24

Fiorentina 22

Torino 17

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12

* Una partita in meno