Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio aggancia la Roma al quarto posto, male il Cagliari

vedi letture

Vittoria di misura per la Lazio che oggi ha piegato il Cagliari grazie a una rete realizzata da Immobile in avvio di ripresa. Con questo risultato i biancocelesti agganciano la Roma al quarto posto con 40 punti. I rossoblu rimangono invece in cattive acque: solo 15 i punti conquistati fin qui e terzultimo posto in classifica.

Milan 49

Inter 47

Juventus 42*

Roma 40

Lazio 40

Napoli 37*

Atalanta 37

Sassuolo 31

Verona 30

Sampdoria 27

Udinese 24

Genoa 24

Benevento 23

Bologna 23

Fiorentina 22

Spezia 21

Torino 16

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12

* Una partita in meno