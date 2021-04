Serie A, la classifica aggiornata: Roma +3 sul Sassuolo, Cagliari aggancia Benevento e Toro

Vittoria importantissima per il Cagliari, la terza consecutiva. La squadra di Semplici batte anche la Roma e aggancia Benevento e Torino in classifica, al terzultimo posto. Nuova battuta d'arresto per i giallorossi, che ormai hanno la testa all'Europa League e che ora vedono il Sassuolo avvicinarsi: i neroverdi sono a soli tre punti dal settimo posto. Reti di Lykogiannis, Marin e Joao Pedro per i sardi, di Perez e Fazio per i capitolini.

Inter 79

Milan 66*

Juventus 66

Atalanta 65*

Napoli 63*

Lazio 58**

Roma 55

Sassuolo 52

Sampdoria 42

Verona 41

Udinese 39

Bologna 38*

Genoa 36

Fiorentina 34

Spezia 33

Torino 31**

Benevento 31

Cagliari 31

Parma 20

Crotone 18*

* Una partita in meno

** Due partite in meno