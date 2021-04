Serie A, la classifica aggiornata: vola il Sassuolo, riaffiorano gli spettri per la Fiorentina

Clamorosa sconfitta per la Fiorentina che perde in rimonta sul campo del Sassuolo e rischia ora di venir risucchiata nella lotta per non retrocedere. La formazione viola resta a 30 punti, mentre il Sassuolo vola a quota 46. Forse è tardi per sognare l'Europa, ma la classifica neroverde resta di tutto rispetto. Di seguito la classifica nel dettaglio:

CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 74

Milan 63

Juventus 62

Atalanta 61

Napoli 59

Lazio 55

Roma 54

Sassuolo 46*

Verona 41*

Sampdoria 39*

Udinese 36*

Bologna 34

Genoa 32

Spezia 32

Fiorentina 30*

Benevento 30

Torino 27

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15*

*una partita in più