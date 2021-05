Serie A, la classifica dopo le gare di domenica: bagarre Champions, il Cagliari si salva

vedi letture

In vista dell'ultima giornata di campionato, resta tutto aperto per il terzo e quarto posto che valgono la Champions League. Napoli, Milan e Juventus sono ancora in corsa e si giocheranno tutto all'ultimo respiro. In coda, il Cagliari si salva, mentre Torino e Benevento si giocheranno l'ultimo posto disponibile per la permanenza nella categoria.

La classifica aggiornata

Inter 88 (campione d’Italia)

Atalanta 78

Napoli 76

Milan 76

Juventus 75

Lazio 67*

Roma 61

Sassuolo 59

Sampdoria 49

Hellas Verona 43*

Bologna 40*

Udinese 40

Fiorentina 39

Genoa 39

Spezia 38

Cagliari 36

Torino 35*

Benevento 32

Crotone 22 (retrocesso in Serie B)

Parma 20 (retrocesso in Serie B)

* una partita in meno