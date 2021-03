Serie A, la classifica marcatori: Muriel stacca Immobile e Ibrahimovic e sale al 3° posto

Di seguito la classifica marcatori della Serie A dopo le gare di questa sera valide per la 25esima giornata di Serie A. In vetta c'è sempre Cristiano Ronaldo con 20 reti, due in più di Romelu Lukaku che domani sera scenderà in campo contro il Parma. Al terzo posto Luis Muriel, che col gol contro il Crotone stacca Immobile e Ibrahimovic e sale al terzo posto. Salgono a quota undici Caputo e Insigne, entrambi a segno nel 3-3 del Mapei Stadium.

Classifica marcatori (giocatori in doppia cifra)

20 gol - Cristiano Ronaldo (Juventus)

18 gol - Romelu Lukaku (Inter)

15 gol - Luis Muriel (Atalanta)

14 gol - Ciro Immobile (Lazio), Zlatan Ibrahimovic (Milan)

13 gol - Lautaro Martinez (Inter)

12 gol - Joao Pedro (Cagliari)

11 gol - Andrea Belotti (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Francesco Caputo (Sassuolo)

10 gol - Jordan Veretout (Roma)